Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 936 bin 150 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 61 bin 301 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 148 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1401 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 1319 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 86 milyon 719 bin 526 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 285 bin 630 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA