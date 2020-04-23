Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1368 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1368 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 61 bin 301 lira oldu. Bu rakam, salı günü 4 milyon 429 bin 775 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1368 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 241 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1409 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 1327 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 91 milyon 925 bin 794 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 91 milyon 424 bin 181 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA