Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1371 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1371 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 258 bin 403 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 2 milyon 772 bin 153 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1371 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 381 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1412 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 1330 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 77 milyon 346 bin 865 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 77 milyon 17 bin 867 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA