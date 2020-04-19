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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1383 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

19.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:20
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1383 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 772 bin 153 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 3 milyon 644 bin 677 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1383 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 4 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1425 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1342 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 79 milyon 603 bin 969 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 80 milyon 502 bin 478 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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