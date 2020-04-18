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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1384 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

18.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1384 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 644 bin 677 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 3 milyon 249 bin 386 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1384 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 634 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1425 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 1342 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 93 milyon 568 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 242 bin 434 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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