Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1416 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1416 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 941 bin 302 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 3 milyon 25 bin 458 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1416 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 787 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1459 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 1374 lira 21 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 741 bin 956 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 582 bin 864 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA