Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1448 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1448 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 572 bin 604 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 4 milyon 303 bin 562 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1448 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 776 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1492 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 1405 lira 15 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 762 bin 808 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 572 bin 892 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA