Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1465 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 676 bin 82 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 4 milyon 642 bin 117 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1465 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 874 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1509 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 1421 lira 13 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 131 milyon 959 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 713 bin 541 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA