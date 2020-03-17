Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1426 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1426 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 765 bin 931 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 7 milyon 141 bin 541 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1426 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 427 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 1383 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 147 milyon 767 bin 972 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 156 milyon 576 bin 453 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA