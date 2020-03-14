Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1407 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 960 bin 17 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 10 milyon 33 bin 819 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1407 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 523 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1449 lira 98 kuruş, satış fiyatı ise 1365 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 114 milyon 635 bin 946 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 666 bin 410 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA