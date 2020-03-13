Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1422 lira 8 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 33 bin 819 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 6 milyon 389 bin 678 lira olarak gerçekleşmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1422 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 57 bin metreküp olarak tespit edildi.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1464 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 1379 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 3 bin 57 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 18 bin 86 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA