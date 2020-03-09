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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1398 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1398 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 378 bin 421 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 9 milyon 666 bin 745 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1398 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 126 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1440 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 1356 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 97 milyon 718 bin 972 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 127 bin 998 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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