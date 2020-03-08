Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1418 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1418 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 666 bin 745 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 6 milyon 435 bin 596 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1418 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 815 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1461 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 1376 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 467 bin 815 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 534 bin 170 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA