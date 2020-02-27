27.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:10

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1458 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 426 bin 223 lira oldu. Bu rakam, salı günü 10 milyon 168 bin 565 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1458 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 840 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1501 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 1414 lira 31 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 152 milyon 541 bin 658 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 718 bin 375 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA