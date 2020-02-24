24.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:12

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1461 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 131 bin 24 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 7 milyon 164 bin 660 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1461 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 199 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1505 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 1417 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 165 milyon 685 bin 872 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 167 milyon 524 bin 759 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA