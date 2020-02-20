20.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:18

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1475 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 413 bin 924 lira oldu. Bu rakam salı günü 9 milyon 830 bin 943 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1475 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 413 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1519 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 1431 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 198 milyon 549 bin 415 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 833 bin 831 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA