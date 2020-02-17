17.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:06

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1474 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 745 bin 330 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 7 milyon 955 bin 327 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1474 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 221 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1518 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 1430 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 165 milyon 235 bin 830 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 167 milyon 110 bin 177 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA