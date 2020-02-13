13.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:18

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1452 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 665 bin 111 lira oldu. Bu rakam salı günü 10 milyon 177 bin 753 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 643 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1495 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 1408 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 217 milyon 485 bin 504 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 807 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA