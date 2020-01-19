Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 583 bin 63 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 238 bin 999 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1459 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 192 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 1415 lira 49 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 213 milyon 472 bin 91 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 3 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.