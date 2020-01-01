01.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:06

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 425 bin 550 lira 321 kuruş oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 832 bin 550 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1452 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 423 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira, satış fiyatı ise 1409 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 193 milyon 549 bin 706 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 641 bin 487 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA