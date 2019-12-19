19.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:10

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 557 bin 523 lira oldu. Bu rakam salı günü 6 milyon 722 bin 347 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 899 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 1382 lira 64 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 192 milyon 716 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 920 bin 972 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA