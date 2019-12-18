18.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:14

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 722 bin 347 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 317 bin 265 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1425 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 714 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1468 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 1338 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 315 bin 5 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 191 milyon 950 bin 419 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA