14.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:08

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 699 bin 586 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 569 bin 406 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1421 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 418 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1417 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 1378 lira 93 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 187 milyon 602 bin 653 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 185 milyon 276 bin 145 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA