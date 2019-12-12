12.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:16

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 584 bin 31 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 849 bin 14 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 728 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1467 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 1381 lira 84 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 208 milyon 95 bin 284 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 206 milyon 757 bin 549 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA