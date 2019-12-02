02.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:14

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 410 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 747 bin 96 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 953 bin 963 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 410 lira 81 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 236 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 453 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise bin 368 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 145 milyon 151 bin 1 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 699 bin 481 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA