24.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:16

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1399 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 275 bin 325 lira oldu. Bu rakam cuma günü 7 milyon 314 bin 86 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1399 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 480 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1441 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1357 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 136 milyon 896 bin 460 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 924 bin 150 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA