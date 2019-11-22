22.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:24

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1406 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 100 bin 12 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 695 bin 815 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1406 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 50 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1448 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 1364 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 153 milyon 165 bin 674 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 247 bin 72 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA