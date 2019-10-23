23.10.2019 14:14

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 889 bin 121 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 557 bin 299 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 361 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 498 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise bin 411 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 891 bin 754 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 382 bin 488 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA