21.10.2019 14:12

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 718 bin 171 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 8 milyon 379 bin 395 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 454 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 182 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 498 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise bin 411 lira 8 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 82 milyon 49 bin 48 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 83 milyon 118 bin 458 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA