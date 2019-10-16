16.10.2019 14:29

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 819 bin 637 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam pazartesi günü 657 bin 220 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 481 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 363 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 513 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise bin 425 lira 41 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 868 bin 190 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 5 bin 161 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA