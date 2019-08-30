30.08.2019 14:14

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 818 bin 984 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 352 bin 677 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 504 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 874 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 108 milyon 627 bin 299 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 25 bin 718 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA