Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 516 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 83 bin 170 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 9 milyon 342 bin 471 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 516 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 374 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 610 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise bin 470 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 71 milyon 231 bin 716 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 72 milyon 653 bin 919 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA