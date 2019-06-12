Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 514 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 284 bin 600 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 6 milyon 50 bin 941 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 514 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 829 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 559 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise bin 469 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 621 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 803 bin 218 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA