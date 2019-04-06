Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 102 bin 508 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 5 milyon 525 bin 547 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 85 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 533 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 435 lira 25 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 141 milyon 456 bin 591 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 138 milyon 196 bin 561 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA