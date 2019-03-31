Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 518 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 406 bin 580 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 9 milyon 484 bin 835 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 518 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 515 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 563 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise bin 472 lira 82 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 159 milyon 286 bin 815 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 155 milyon 769 bin 759 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA