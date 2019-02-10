Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 295 bin 387 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 4 milyon 483 bin 824 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 462 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 582 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 506 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise bin 418 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 181 milyon 134 bin 960 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 180 milyon 844 bin 961 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA