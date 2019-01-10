Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 569 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 794 bin 674 lira oldu. Bu rakam, salı günü 3 milyon 385 bin 396 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 569 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 782 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 616 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise bin 521 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 241 milyon 254 bin 799 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 242 milyon 262 bin 4 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA