Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 430 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 645 bin 324 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 7 milyon 561 bin 678 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 430 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 549 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 473 lira 06 kuruş, satış fiyatı ise bin 387 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 202 milyon 643 bin 316 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 201 milyon 133 bin 614 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA