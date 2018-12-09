Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 397 bin 843 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 4 milyon 646 bin 487 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 706 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 12 kuruş, satış fiyatı ise bin 427 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 205 milyon 953 bin 207 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 672 bin 708 metreküp olarak kayıtlara geçti.