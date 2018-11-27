Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 3 bin 611 lira oldu. Bu rakam, pazar günü 5 milyon 682 bin 804 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 7 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 29 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 534 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise bin 445 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 178 milyon 738 bin 894 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 180 milyon 917 bin 573 metreküp olarak kayıtlara geçti.