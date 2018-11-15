Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 359 bin 773 lira oldu. Bu rakam, salı günü 23 milyon 282 bin 985 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 937 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 548 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 167 milyon 963 bin 358 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 164 milyon 33 bin 406 metreküp olarak kayıtlara geçti.