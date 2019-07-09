Spot lamba eşyaları küle çevirdi

Adana'da elektrik bağlantısında çıkan bir arıza nedeniyle spot lambaların patlayıp kıvılcım çıkarması sonucu çıkan yangında evdeki bütün eşyalar yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin elektrik bağlantısında çıkan bir arıza nedeniyle spot lambalar patlayınca çıkan kıvılcımdan karyola tutuşup yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın kısa sürede büyüdü. Evin yandığını gören mahalleli hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada ev sahibi Mahmut Sarıkaya'da (37) olay yerine geldi. Bir süre sonra gelen itfaiye yangını söndürdü. Ancak evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İHA