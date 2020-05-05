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Spot elektrik piyasası Kovid-19 salgınından etkilenmedi

Spot elektrik piyasası Kovid-19 salgınından etkilenmedi
05.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatması sonucu elektrik talebi ve üretiminde yaşanan düşüşe rağmen, Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artışla 2 milyar 212 milyon 935...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatması sonucu elektrik talebi ve üretiminde yaşanan düşüşe rağmen, Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artışla 2 milyar 212 milyon 935 bin 778 liraya yükseldi.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin giderek artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da giderek artıyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,28 artarak yaklaşık 12 milyon 2 bin megavatsaate ulaştı. Bu miktar Nisan 2019'da 10 milyon 983 bin megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu piyasada işlem hacmi Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı mart ayında, salgınla mücadele tedbirlerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatması sonucunda elektrik talebi ve üretiminde yaşanan düşüşe rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 artarak 3 milyar 514 milyon 955 bin 489 liraya ulaşmıştı. Bu rakam Mart 2019'da 3 milyar 237 milyon 464 bin 94 lira olmuştu.

Gün öncesi piyasasında işlem hacmi, tedbirlerin ikinci ayı nisanda ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artarak, 2 milyar 212 milyon 935 bin 778 liraya yükseldi. Bu rakam Nisan 2019'da 2 milyar 143 milyon 152 bin 226 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ay günlük bazda en yüksek işlem hacmi 125 milyon 612 bin 629 lira ile 28 Nisan'da, en düşük işlem hacmi ise 10 milyon 29 bin 847 lira ile 12 Nisan'da gerçekleşti.

Nisanda gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı ise 181 lira 16 kuruş oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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