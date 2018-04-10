Spot Doğalgaz Piyasası Test Sürecinde 74 Milyon Lirayı Gördü

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Doğalgaz Operasyon Uzmanı Eren Aksoy, 1 Nisan itibarıyla test süreci başlayan spot doğalgaz alım satım platformunda işlem yapacak tüm katılımcıların kaydının gerçekleştirildiğini belirterek, "1- 7 Nisan arasındaki katılımlara baktık. Aktif olarak 22 piyasa katılımcısı sistemi kullanıyor. Ortalamada kontrat başına 9 katılımcı mutlaka teklif veriyor. Toplamda 74 milyon liralık hacim gerçekleşti." dedi.

Aksoy, İstanbul'da düzenlenen 3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi'nin (ISTRADE 2018) "Türkiye'de Doğalgaz Ticareti" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, mevcut durumda Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) sistemine bağlı katılımcıların tamamının söz konusu platform üzerinden teklif vermeye başladığını söyledi.

Kurulacak spot piyasanın fiziki teslimatlı ve BOTAŞ ile entegre bir piyasa olacağını ifade eden Aksoy, sistemde günlük doğalgaz fiyatlarının görülebileceğini ve dengeleme gazı işlemlerinin serbest ticaret platformu üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Aksoy, şu an test aşaması devam eden sanal platformda zaman içinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin takip edileceğini ve iyileştirmelerin süreceğini anlattı.

Platformda 1-7 Nisan'da işlem yapan katılımcıların incelendiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Katılımdan oldukça memnunuz. Tüm taşıtanlar, hepsi kaydını gerçekleştirdi. Aktif olarak 22 piyasa katılımcısı sistemi kullanıyor. Ortalama kontrat başına 9 katılımcı mutlaka teklif veriyor. Toplam 74 milyon liralık hacim gerçekleşti. Toplam eşleşme miktarı ise 83 milyon metreküp ve 147 eşleşme gerçekleşti. İki senelik bir çalışmanın sonucunda geldiğimiz noktada biz yazılımı tamamladık artık sadece iyileştirmelere kaldı."

Katılımcılar, yazılımını EPİAŞ'ın yaptığı platform üzerinden yaklaşık 5 ay boyunca sanal olarak doğalgaz alım satımı gerçekleştirecek ve işlem süreçlerine ilişkin deneyim kazanacak. Bu süre zarfında piyasada gerçek doğalgaz alım satım ve teslimatı yapılmayacak.