Spot altının ons fiyatı en yüksek seviyesine ulaştı 2011 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşan, spot altının ons fiyatı 1944,71 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın nedir?

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurtdışı piyasalarda yeni bir rekor getirdi. Spot altının ons fiyatı 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü zirveyi aşarak 1,944.71 dolara çıktı ve yeni rekoruna ulaştı.

9 YIL ARADAN SONRA TEKRAR YÜKSELİYOR

Piyasalarda güvenli liman olarak bilinen altına artan talep fiyatları 9 yıl aradan sonra yeni bir rekora taşıdı. ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yanında, düşük faizler, zayıf dolar ve korona virüs pandemisinin global büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

SPOT ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları Eylül 2011'de 1921 dolar ile zirve yapmasının ardından bugün yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları 1,944.71 dolar ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.

ONS ALTIN NEDİR?

Değerli taş ve madenlerden olan altın, gümüş, platin, elmas yakut fiyatları ons birim fiyatı ile hesaplanır. Ons OZ sembolü ile ifade edilir. Gram altının Türk lirası karşılığını hesaplamak için Ons altın kullanılır.

Ons altın dünya çapında tüm yatırımcıları ve merkez bankalarını ilgilendirir. Gram altın ise sadece Türkiye hareketlenmelerinde değişiklik gösterir.