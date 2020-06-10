Sporun yanında kış ve doğa turizminin de merkezlerinden Erciyes, ziyaretçilerini bekliyor
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Sporun yanında kış ve doğa turizminin de merkezlerinden Erciyes, ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Erciyes, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreciyle misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı.

Sporun yanında kış ve doğa turizminin de merkezlerinden Erciyes, ziyaretçilerini bekliyor
10.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:56

Türkiye'nin önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Erciyes, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreciyle misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı.

Kış sporlarının yanı sıra son yıllarda yaz mevsiminde de dağ ve doğa turizminin önemli adreslerinden biri haline gelen Erciyes, salgın nedeniyle verilen aranın ardından tesislerini açarak, faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Mekanik tesislerin faaliyete geçtiği İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in eşsiz doğasını ve havasını solumak isteyen vatandaşları yaz döneminde de çok sayıda sportif ve sosyal faaliyetler bekliyor.

Erciyes, kısa sürede bu süreçte kapalı mekanlardan ziyade tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin beklentilerini, fiziki altyapısı, sosyal alanları, festivalleri ve sportif etkinlikleriyle karşılamaya hazır hale getirildi.

Koronavirüs gerçeğinin de göz önüne alınarak faaliyete geçirilen dağdaki sosyal alanlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ yönetimi, ziyaretçilerinin gönül rahatlığıyla zaman geçirebilmeleri için sosyal mesafe, dezenfeksiyon ve maske kullanımı gibi kuralları da dikkatle uyguluyor.

Yaklaşık bir haftadır önce kapılarını açan Erciyes'e, salgın sürecinde evde zaman geçirmek zorunda kalan insanlar ilgi göstermeye başlarken, önümüzdeki günlerde doğaseverin tatillerini burada geçirmesi bekleniyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, şimdiye kadarki en iyi kış sezonunu geçirdiklerini, salgından kaynaklanan aranın ardından yaz döneminde de aynı ilginin devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Salgının ardından yaşanan normalleşme süreciyle Erciyes'teki tesisleri ziyaretçilerin hizmetine sunduklarını belirten Cıngı, "Kış sezonu oldukça verimli geçti. Bunun karışılığında da yurt dışından ve yurt içinden Erciyes'te çok sayıda tatilciyi ağırladık. Salgından sonra faaliyetlere bir müddet ara verdik. Normalleşme süreci içerisinde yine kaldığımız yerden hizmetlerimize başladık. Erciyes, sadece kış sporları merkezi değil, dağ turizminin, spor turizminin, tabiat turizminin yoğun olarak yaşandığı bir destinasyon haline geldi. Dolayısıyla bizim de yazın yapacağımız çok iş var." dedi.

"Erciyes'in eşsiz atmosferine davet ediyoruz"

Erciyes'te geçtiğimiz yıllarda yaz döneminde binlerce insanın katılım sağladığı birçok sportif ve sosyal faaliyete imza atıldığını, önümüzdeki günlerde de çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Cıngı, şunları kaydetti:

"Çok farklı uluslararası ve ulusal faaliyetlerimiz olacak. Bunları yerine getirmek için işimizin başına döndük ve Erciyes'i yine dağ ve doğa turizmcilerinin hizmetine sunmuş olduk. Artık bu salgın hayatımızın bir gerçeği. Devlet yetkililerinin tavsiyeleri dahilinde sosyal mesafe, dezenfeksiyon, maske kullanımı gibi uygulamalara riayet ediyoruz. Özellik gondollara binen misafirlerin her birini ayrı ayrı kabinlere alıyoruz. İnsanlar evde kaldıkları dönemde şuna şahit oldular, hakikaten tabiat, dağlar, dışarısı insanlar için hayatın en zevkli tarafını oluşturan bir gerçek. Dolayısıyla misafirlerimizi tekrar buradaki açık havaya, Erciyes'in eşsiz atmosferine davet etmek için buradaki çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılayabilecekleri ideal bir mekan. Sosyal altyapımız çok iyi. Bu süreç boyunca sıkılmış, evde kalmış ve kendisini tabiata atmak isteyen vatandaşlarımızın en önemli uğrak noktası Erciyes oldu. Zaten tesisleri açar açmaz insanlar Erciyes'e gelmeye başladı."

"Koronavirüs gerçeği göz önüne alınacak"

İklimsel şartları ve salgının Türkiye'deki seyrini yakından gözlemlediklerini ve çadır kampı alanlarını haziran ayı sonlarına doğru faaliyete geçireceklerini dile getiren Cıngı, "15 gün sonra iklimin durumuna göre çadır kamplarının durumu belli olacak. Bu süreçte ülkemizde normalleşme sürecinde salgının durumu da vereceğimiz kararda belirleyici olacak. Elbette kurallara riayet ederek çadır kamp alanlarımız vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yazın sportif müsabakalar, festivaller mümkün olduğunca koronavirüs gerçeği göz önüne alınarak Erciyes'te yerine getirilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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