Sporun kalbi Bozüyük'te attı
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Sporun kalbi Bozüyük'te attı

Sporun kalbi Bozüyük'te attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen plaj voleybolu ve sokak basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen plaj voleybolu ve sokak basketbolu branşlarını kapsayan 4 Eylül Kurtuluş Günü Spor Etkinlikleri sona erdi.

4 Eylül Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvalarda, 4 gün boyunca aralıksız spor heyecanı yaşanırken, final maçlarının ardından Plaj Voleybolu kategorisinde küçük kızlarda yıldızlar büyük kızlarda Ralli, büyük erkeklerde Last Dance takımları birinci oldu. Sokak basketbolunda ise kızlarda Sarı Takım, yıldız erkeklerde Kırmızı Takım, genç erkeklerde Meya ve büyük erkeklerde Jiby's Burger şampiyon olmayı başardı. - BİLECİK

Sporun kalbi Bozüyük'te attı
Sporun kalbi Bozüyük'te attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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