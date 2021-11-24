ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi'nce düzenlenen ve 1 ayı aşkın zamandır devam eden Sporun Gülen Yüzü Cumhuriyet Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada ilk sırayı son maçta Adana Demir spor ile 3-3 berabere kalan Kanaryaspor averajla elde etti. 3'üncü sırada ise Çukurovaspor yer aldı.

20 Ekim tarihinde başlayan turnuva 19 takımın katılımı ile yapıldı. U 12 kategorisindeki maçlar Gündüz Tekin Onay Tesislerinde oynandı. Oldukça çekişmeli geçen turnuvanın son maçında Adana Demirspor ile Kanaryaspor karşı karşıya geldi. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in ağabeyi Kasım Çetin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kanaryaspor sahaya "Başınız Sağolsun Başkanım" pankartı ile çıktı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan'ın da izlediği maç büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı 2-2 biten maç 3-3 tamamlanınca Kanaryaspor averaj üstünlüğü ile turnuvanın birincisi oldu. Maçı çok sayıda veli de izledi.

Maçtan sonra dereceye giren takımlara hediyeleri takdim edildi. Ayrıca turnuvayı düzenlemesinden dolayı ASKF Başkanı Ahmet Bozan ve TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, Başkan Soner Çetin'e plaket verdi.

Başkan Çetin, güzel ve centilmence bir turnuva olmasından dolayı tüm çocukları kutladı. Turnuva başlarken tüm takımlara kupa, tüm sporculara da madalyalarının verildiğini hatırlatan Başkan Soner Çetin, "Burada kazanan kaybeden yok. Bizim için tüm takımlar şampiyon, tüm çocuklarımız da şampiyon takımın oyuncuları. Turnuvaya katıldıkları için özellikle Adana Demirspor ve Adanaspor'a teşekkür ediyorum. Adana Demirspor Adana'ya Süper Ligde temsil ediyor. Sizler de büyüdüğünüzde Süper Ligde oynayacaksınız. Buna inanıyorum. Sakın spor yapmayı bırakmayın" şeklinde konuştu.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan da düzenlenen turnuva için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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