21.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:53

Ordulu milli sporcu İlayda Sıla Yurttutan, bir süre önce bıraktığı boksa yeniden başlayarak, Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya almaya hak kazandı.



Bu yıl Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile dönen Ordulu sporcular, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti. Genç sporcular ziyarette, başarılarından dolayı mutlu olduklarını belirttiler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, başarılı sporcuları ödüllendirdi. Genç yaptığı açıklamada, "Kendimizi çok güvende hissediyoruz. Ordumuzun gururu ringin sultanları bugün ziyaretimize geldiler. Türkiye şampiyonasında öncelikle Ordu rüzgarı estirdiler ve ilimizi tüm Türkiye'ye tanıttılar. Bu nedenle kendilerini kutluyorum. Bu bizler için gurur verici bir şey" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.



Sıla Yurttutan isimli sporcunun sporu bırakmak istediğini ancak kendisini ikna ettiklerini ve şu an Türkiye şampiyonu olduğuna dikkat çeken Mustafa Genç, "Milli Takım'da ülkemizi temsil ediyor. Bundan dolayı da bize gurur veriyor. Gerçekten de sporcularımız çok büyük emekler sarf ediyor" şeklinde konuştu.



Sporu bırakmak istedi, Türkiye şampiyonu oldu



16 yaşındaki sporcu İlayda Sıla Yurttutan ise bir dönem sporu bırakma kararı aldığını ve yaklaşık bir senelik ara sonrası geri başladığını ifade ederek, "Daha sonra müdürümüz ve antrenörlerimle konuştum. Beni tekrar spora teşvik ettiler ve tekrar devam ettim. Bu organizasyonda da 69 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak. Sonrasında zamanla dünya şampiyonası var ve olimpik sporcu olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.



Avrupa ikinciliği bulunan ve bu şampiyonada 51 kiloda altın madalya kazanan Gamze Soğuksu da, Çankırı'daki organizasyonda zorlu rakipleri olduğuna dikkat çekerek, "Başaracağıma inanıyordum. Çünkü gerçekten çok çalışmıştım, çok istiyordum. Çok zor rakiplerim vardı, ilk üç maçımda Türkiye'de dereceye girmiş, Avrupa'ya gitmiş sporculardı. Çok şükür çalışmamın karşılığını aldım" diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç daha sonra boksörlere spor kıyafetlerinin yer aldığı hediye paketini takdim etti. - ORDU

Kaynak: İHA