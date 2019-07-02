Sportive, dijitalleşme yolunda Türkiye'yi seçti

Vodafone Türkiye, 32 mağazası ve e-satış portalları ile spor perakendeciliğinin önde gelen şirketlerinden Sportive'ye, mobil ve sabit iletişimin yani sıra güvenli Wi-Fi ve CRM çözümleriyle uçtan uca destek vermeye başlayarak dijital iş ortağı oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Sportive, merkezden mağazalarına Vodafone Türkiye güvencesiyle kesintisiz olarak 7/24 ulaşabilecek, MPLS VPN sabit altyapısı ile hızlı ve güvenli bir şekilde iletişimini sürdürebilecek ve Vodafone Güvenli Wi-Fi hizmeti sayesinde mağazalarında müşterilerine güvenli ve ücretsiz internet sağlayabilecek.

Vodafone Güvenli Wi-Fi sayesinde Sportive müşterileri, ayrıca onlara özel fırsat ve kampanyalardan da anında haberdar olabilecek.

"Sportive'nin verimlilik hedeflerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak Türkiye'deki işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı sektörlerdeki şirketlerin tüm iletişim ihtiyaçlarını tek çatı altında sunduğumuz entegre çözümler ile karşılayarak rekabetçi koşullarda operasyonel verimliliklerini artırmayı ve onlara maliyet avantajı sağlamayı ilke ediniyoruz. Perakende sektörü de nihai tüketiciye doğrudan en fazla ulaşan sektörlerden biri olarak, trendlere ve dijitalleşmeye en fazla uyum sağlaması gereken sektörlerin başında geliyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin en yaygın çok markalı spor perakendecisi olan Sportive'nin de daha profesyonel ve kaliteli bir altyapı ile tüm lokasyonlarına kolayca ve kesintisiz erişebilme, müşterilerinin dijital iletişim ihtiyaçlarına yanıt verebilme ve tüm bu süreçlerde de güvenliğin artırılması yönünde bir destek arayışı vardı. Biz de sunduğumuz akıllı çözümlerle tüm bu ihtiyaçları karşılayarak Sportive'nin verimlilik hedeflerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğimizle hem Sportive hem de Sportive müşterileri kesintisiz ve güvenli iletişimden faydalanacak. Müşterilerimizin dijital iş ortağı olarak kurumsal çözüm ve teknoloji ihtiyaçlarını tespit ederek daha etkin çalışmalarını sağlamaya devam edeceğiz."

"Gelenekselden dijital işletmeciliğe dönüşüm en büyük önceliklerimizden"

Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur da değişen müşteri profili ve tüketici alışkanlıklarıyla birlikte perakendede dijitalleşmenin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Biz Türkiye'nin en büyük yerel sermayeli spor perakendecisi olarak dijital dünyayı çok yakından izliyoruz. Zira faaliyet gösterdiğimiz spor perakendeciliği, dünyada da en dinamik ve gelişime en açık kategorilerden bir tanesi. Dolayısıyla gelenekselden dijital işletmeciliğe dönüşüm en büyük önceliklerimizden... Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz dijital iş ortaklığı bize şimdiden ciddi katkılar sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ihtiyaçlara göre daha da gelişecek ve şekillenecek çözümlerle verimliliğimizi ve büyümemizi artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA